Mazda CX-30 2024 con sistemi di sicurezza e infotainment evoluti

(Di martedì 13 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – Arriva laCX-30 in versionecondi, design emigliorati. Questa nuova versione include quattro funzioni diattiva recentemente evolute, che lavorano in tandem per garantire la massima: l’aggiunta del Distracted Driver Alert, una migliore frenata di emergenza autonoma (AEB) notturna, una maggiore precisione del sistema Intelligent Speed Assist (ISA) e miglioramenti al sistema di supporto alla guida in colonna (CTS – Cruising & Traffic Support). E’ dotata anche di importanti aggiornamenti diper proteggere dalle minacce informatiche che rendono ora l’auto più sicura che mai. La filosofia incentrata sull’uomo è stata ulteriormente applicata con perfezionamenti ...

Le prime consegne inizieranno dal mese di settembre 2023 e, per dare il benvenuto alla CX-30 ha deciso di lanciare una promozione speciale: il "Welcome Bonus". Per tutti i contratti sottoscritti dal 14 al 30 giugno 2023.

Mazda CX-30, arriva il Model Year 2024. Le novità HDmotori

