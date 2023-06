Maxi truffa al casinò di Sanremo

(Di martedì 13 giugno 2023) AGI - Sei arresti, di cui due finiti in carcere e quattro ai domiciliari, più altri quattro obblighi di dimora. Sono i provvedimenti eseguiti nella notte al culmine di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Imperia che, nell'ottobre dello scorso anno, aveva portato alla scoperta di una banda ditori attiva ai tavoli del punto e banco deldi. Prima di essere smascherata, la banda era riuscita a vincere in maniera illecita circa 300 mila euro. Il sistema dimesso in piedi era stato possibile grazie alla complicità di uno dei "cartai" della casa da gioco, ovvero un dipendente responsabile del confezionamento dei mazzi di carte destinati ai tavoli verdi. L'uomo, 58 anni, era già stato licenziato lo scorso novembre e attualmente si trova in carcere. Secondo quanto emerso, il 58enne ...

