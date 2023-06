Maxi incendio tra Ceriano e Saronno | tre denunciati per allacciamenti abusivi del gas

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 13 giugno 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorin officina tra, treperalla rete del gas. La Polizia provinciale di Monza e Brianza in seguito alle indagini condotte con la Polizia locale diLaghetto dopo il terribileche ha distrutto un’autofficina lo scorso 8 maggio, ha denunciato 3 persone per furto in concorso ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.