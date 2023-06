Maxi incendio a Maccarese | le fiamme minacciano le case

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 13 giugno 2023) Fiumicino – Mattinata di paura sul litorale romano, dove è divampato un. Il rogo si è sviluppato in un campo a, nota località del comune di Fiumicino. Le, molte alte, spinte dal vento, minacciavano lecircostanti. Provvidenziale e tempestivo l’arrivo dei vigili del fuoco, allertati dalla protezione civile di Castel di Guido, che ha richiesto anche l’intervento della Misericordia di Fiumicino che da quest’anno svolge, per l’appunto, su tutto il territorio comunale di Fiumicino, il servizio di protezione civile. In poche ore il rogo è stato domato e ora si sta provvedendo a mettere in sicurezza l’area. “Ringraziamo la Protezione Civile e i vigili del fuoco che con spirito di collaborazione hanno prontamente inviato la segnalazione“, il commento della governatrice, ...