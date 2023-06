‘Maurizio racconta…’ | l’Italia ride nei motori e piange nel calcio Ma le finali perse sono un punto di partenza

Leggi su oasport

(Di martedì 13 giugno 2023) I MIGLIORI DELLA SETTIMANA Voto della settimana per: 7,5Atleta della settimana (uomo): Francesco Bagnaia (MotoGP)Atleta della settimana (donna): Daisy Osakue (atletica) Questa settimana la ricorderemo per sempre nelle nostre menti, nel bene e nel male. Siamo passati dall’estasi nelle disciplinestiche alla frustrazione per le trenel(quattro se consideriamo quella della Roma la scorsa settimana). Un’altalena di emozioni e lacrime amare, da cui prendere diversi spunti.Senza dubbio lo storico trionfo della Ferrari alla 24 ore di Le Mans (con annesso tripudio italico anche per i nostri due piloti Pier Guidi e Giovinazzi) ha riempito di orgoglio e gioia i nostri cuori. Questa vittoria vale una stagione intera nei, paragonabile a un’azione vincente ...