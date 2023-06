Maturità 2023 nelle zone alluvionate | il Ministero | “Non si può fare scegliere agli studenti se sostenere solo l’orale o anche lo scritto”

(Di martedì 13 giugno 2023) L'ordinanza ministeriale che semplifica gli esami di Stato per glidei territori colpiti dall'alluvione ha fatto un po' discutere. C'è chi proponeva di farad ogni studente sel'esame in modalità semplificata oppure completa. L'articolo .

In Sicilia sono oltre 48 mila gli studenti delle scuole superiori statali (43.435) e di paritarie (5.145) che il 21 giugno, dalle 8.30, affronteranno la prima prova degli esami di Stato, con una ...... oltre a essere definita e proposta meglio, prendere parte alle gare in F1è diventato un vero ... risolvibili con una patch, l'opera si presenta in forma smagliante e con maggiore, ...Dall'esito dei lavori emerge che ilè l'anno peggiore per l'Abruzzo per la carenza di ... è il momento di mostrare, superare le divisioni che danneggiano il territorio e approvare all'...