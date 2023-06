Matteo Berrettini reagisce | “Non è facile avere pazienza | ma tornerò quello di prima”

Leggi su oasport

(Di martedì 13 giugno 2023)sta attraversando indubbiamente uno dei momenti più difficili della sua carriera ed è consapevole che non sarà semplice ritornare al suo miglior livello di gioco. Il tennista romano, reduce da uno stop di due mesi per un infortunio agli addominali rimediato al Masters 1000 di Montecarlo, ha fatto il suo rientro nel circuito maggiore nella giornata di ieri perdendo nettamente al primo turno dell’ATP 250 di Stoccarda contro l’amico e connazionale Lorenzo Sonego. Il finalista di Wimbledon 2021, ottimo interprete dei campi in erba, è parso molto distante dalla forma ottimale vincendo tre soli game in poco più di un’ora e cedendo per 6-1 6-2 al torinese. All’indomani del brutto k.o.,si è affidato ai social ed in particolare al suo profilo Instagram per raccontare le sue sensazioni dopo il suo ritorno ufficiale ...