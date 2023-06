Matteo Berrettini | “Ho bisogno di tempo | sono sulla strada giusta”

Leggi su sportface

(Di martedì 13 giugno 2023) “Innanzitutto complimenti a Lorenzo per la vittoria di ieri, sei una persona speciale e meriti il meglio. Ieri è stata una giornata dura. Nonostante mi sentissi in forma e pronto per la partita, è stato abbastanza chiaro che non lo fossi”. Lo ha scrittoin un post su Instagram dopo la sconfitta al primo turno del torneo Atp di Stoccarda contro l’amico Lorenzo Sonego, qui dove un anno fa aveva vinto: “Ho lavorato tantissimo per recuperare dal mio ultimo infortunio e non avere un ritorno da sogno come quello dell’anno scorso è difficile da accettare, ma bisogna essere realisti e sapere che per raggiungere il mio miglior livello avròdie partite., l’ho fatto in passato e so ...