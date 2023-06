Matierno | boom di presenze per l’iniziativa “Tracce di Speranza” di Galahad

(Di martedì 13 giugno 2023)diper “di”, iniziativa che si è tenuta lunedì pomeriggio (12 giugno 2023), a. Organizzata dal Centro per la Legalità della cooperativa sociale, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno e in collaborazione con la Caritas parrocchiale di, guidata da Don Marco Raimondo, la manifestazione ha suscitato notevole interesse da parte della comunità ed ha visto la testimonianza di Davide Cerullo, ora impegnato nella lotta alla Camorra che in passato ha conosciuto in prima persona. Cerullo è stato accompagnato dai bambini di Scampia dove ha realizzato l’Albero delle storie, piccola oasi verde con tanti animali, a due passi dalle Vele. A porgere i saluti istituzionali, l’assessore ...

Boom di presenze per l'iniziativa di Galahad, a Matierno: "Tracce di Speranza"

