Materie prime critiche | cresce l’incidenza sulla produzione industriale

(Di martedì 13 giugno 2023) Secondo uno studio Ambrosetti-Erion, è aumentata del 22% in un anno. I vantaggi del riciclo dei rifiuti elettronici: portando la raccolta dei Raee al 65% sarebbe possibile recuperare 17mila tonnellate di Crm L’Italia è al primo posto tra i Paesi dipendenti da importazioni extra-Ue per l’approvvigionamento di(Crm – Critical Raw Materials) considerate essenziali per lo sviluppo di settori ritenuti strategici per l’economia del Paese. Laitaliana dipende, infatti, per 686 miliardi di euro (pari al 38% del Pil al 2022) da Paesi terzi per l’approvvigionamento dei materiali strategici. In un solo anno tale esposizione è cresciuta del 22% (nel 2021 erano 564 miliardi di euro con un’incidenza complessiva sul Pil di circa il 33%). A tracciare questo quadro è lo ...

Con il progressivo aumento della domanda di auto elettriche è fondamentale per le aziende del settore automotive poter disporre di una fornitura stabile di materiali per le batterie. Proprio per questo, diverse case automobilistiche stanno investendo anche nel settore minerario, direttamente o attraverso dei partner.

34 MATERIE PRIME CRITICHE - Non solo, l’ultimo report della Commissione Europea 'Study on the Critical Raw Materials for the Eu' di marzo 2023 amplia il perimetro delle Materie Prime Critiche ...In calo invece le importazioni, scese da 3,75 miliardi a 3,2 miliardi di euro, a causa anche soprattutto della contrazione dei prezzi delle materie prime. La tenuta dell’export e la contrazione ...