Massimiliano Allegri | un' offerta da capogiro | addio Juve? Chi arriva subito

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 giugno 2023) “non è mai stato in discussione”. Maurizio Scanavino, direttore generale dellantus, era stato fin troppo chiaro nel corso dell'intervista rilasciata a Sky, quando ha confermato pubblicamente la fiducia all'allenatore di Livorno. Anche se i tifosi della Vecchia Signora vorrebbero un cambio di rotta sotto tutti i punti di vista, per cancellare una volta per tutti l'ultima stagione vissuta tra guai giudiziari e problemi di campo e, per ripartire una volta per tutte, sperando che la squadra torni ad essere nuovamente competitiva. Il Messaggero: l'Al-Hilal rilancia con un contratto faraoniconon sembra intenzionato a mollare la, avendolo fatto capire a più riprese, ma dall'Arabia insistono affinché possa accettare l'che gli sarebbe stata presentata già qualche giorno fa. ...