Marvel | Star Wars e la saga di Avatar | la data di uscita dei prossimi film Disney slitta

(Di martedì 13 giugno 2023)è stata costretta a modificare ladidi numerosi progetti, tra cui quella deia causa dello sciopero degli sceneggiatori. Lo sciopero degli sceneggiatori ha costretto laa farre ladidi molti dei suoi, tra cui i progettiThunderbolts, Blade, le nuove avventure degli Avengers. A cambiare anche laprevista per il debutto nelle sale del prossimo capitolo delladie di. I cambiamenti nelle date Molti dei titoli in programma in ...

I filmsenza un titolo sono ora in programma per il 25 luglio 2025 e l'11 luglio 2025. Le saghe di Avatar eWars Il film Avatar 3 arriverà nei cinema il 19 dicembre 2025 e il quarto ...... aggiungendo un nuovo film diWars e un adattamento live - action di Moana al programma e ritardando di un anno i prossimi tre film di " Avatar ". Ovviamente cambia anche laStudios che, ...Ladellaha poi condiviso su Instagram alcune foto del backstage in cui ride e scherza con Ed Sheeran, in quello che agli occhi dei fan sembra un ottimo rapporto d'amicizia . (Continua ...

Marvel's Wastelanders Star-Lord. il trailer della prima stagione della ... ComingSoon.it

Dopo i cambi di strategia in merito alla saga Avatar, la Disney ha comunicato poco fa i cambiamenti al calendario anche per le saghe Marvel e Star Wars. Colpita da enormi ritardi produttivi causati ...Eppure non tutto il male viene per nuocere: è stata infatti anticipata la data d'uscita di Deadpool ... Infine, riguardo i progetti "minori" del Marvel Cinematic Unvierse ricordiamo i seguenti ...