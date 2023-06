Marito guarda la cassiera del supermercato | la moglie furiosa le fa sbattere la testa contro il monitor

(Di martedì 13 giugno 2023) E' bastata un'occhiata di traverso per scatenare una reazione violenta dettata dalla gelosia . Una donna di 49 anni, di origine sudamericana ma residente a Cocquio Trevisago , provincia di Varese , ha ...

La 49enne ha visto gli occhi del marito incrociarsi con la cassiera e con la scusa di chiederle di controllare bene lo scontrino ha allungato le mani contro di lei, scrive il Corriere della Sera.

Varese, il marito guarda la cassiera al supermercato e la moglie le sbatte la testa contro il monitor: condanna e multa Corriere Milano

E' bastata un'occhiata di traverso per scatenare una reazione violenta dettata dalla gelosia. Una donna di 49 anni, di origine sudamericana ma residente a Cocquio Trevisago, provincia