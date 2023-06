Marianella | “Galtier al Napoli | bella scelta”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 13 giugno 2023) Christophepuò essere il nuovo allenatore delal posto di Luciano Spalletti, l’ex tecnico del PSG piace ad Aurelio de Laurentiis. Sul nuovo allenatore delè intervenuto anche Massimo, giornalista di Sky che ha detto: “Credo che Christopheper ilpossa rappresentare un’ottima. De Laurentiis farebbe sicuramente un grande colpo, a me l’ex allenatore del Psg piace molto”. Poiha aggiunto: “Parliamo di un tecnico che ha fatto sempre bene, compreso il PSG nell’ultima stagione, poi si è un po’ incartato nelle pieghe di spogliatoio, ma sono cose che possono capitare. E’ uno che ha belle idee, ha anche la grinta giusta e il polso necessario per tener testa ad un ambiente difficile come ...