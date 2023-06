Mare Fuori diventa un musical | a dirigerlo un celebre comico napoletano

Leggi su velvetmag

(Di martedì 13 giugno 2023) Se n’era parlato per diverso tempo, ma di recente è arrivata l’ufficialità:diventerà presto un. L’acclamata serie targata Rai Fiction e ambientata nell’ipm di Napoli approderà prossimamente sul palcoscenico e vanterà la regia di un apprezzatopartenopeo. Da ormai un anno è esplosa a tutti gli effetti la-mania. L’acclamata serie, dopo il clamoroso successo in seguito all’inserimento nel catalogo Netflix, continua a spopolare su più fronti. Si è parlato difatti di uno spin-off, di un remake oltreoceano – così come è accaduto a Doc – Nelle tue mani – e, mentre sono iniziate le riprese della quarta stagione, si apprestano a cominciare anche i lavori delun ...