Marco Bezzecchi deluso | “Non stavo in piedi”

(Di martedì 13 giugno 2023) Era partito con ben altri intentiper il Gran Premio del Mugello. Dopo il podio conquistato nello sprint di sabato pomeriggio, il pilota sperava di mantenere l’ottimo risultato anche nella gara di domenica. Così non è stato, complici anche un ottimo Zarco e Martin, ma anche qualche errore di troppo che ha pagato a caro prezzo. Alla fine infatti ha chiuso all’ottavo posto, troppo lontano per recriminare e lasciare solo il buon lavoro degli altri. Motivo per cui si è mostrato parecchioquando poi è intervenuto nelle interviste post gara. Queste dunque alcune delle sue dichiarazioni.: “Alla seconda curva ho capito che avrei faticato” (Credit foto – Dorna)Così il pilota della VR46 nel post gara del Gran Premio del Mugello e con le parole raccolte da ...

Uccio Salucci, direttore del team che porta il nome di Valentino Rossi, non ha negato chepotrebbe andare via a fine stagione e nemmeno che, eventualmente, c'è già una alternativa in ...Il campione del mondo in carica si presenta in Sassonia con 21 punti di vantaggio nei confronti di, Jorge Martin invece ha nel mirino il pilota VR46 avendo soltanto tre punti in meno ...Cosa avrà pensatoquando la sua Ducati non ha funzionato nella gara di domenica Tanti avranno pensato che si allontanava proprio l'unica ombra che avrebbe potuto oscurare il campione ...

Intervista a Marco Bezzecchi | Gazzetta.it La Gazzetta dello Sport

Domenica da incorniciare per la Ducati al Mugello col trionfo di Pecco Bagnaia e altre tre Ducati dietro di lui, le due del Team Pramac di Jorge Martin e di Johann Zarco e quella del Mooney VR46 ...“La nostra priorità è provare a tenere Marco nel nostro team. Se questo non può accadere e Bezzecchi deve andare in Pramac, cosa che non vorremmo, ci piacerebbe tantissimo accogliere Morbidelli. È un ...