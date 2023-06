Manovra stipendi | udienza Agnelli al TFN slitta a martedì 27 giugno

(Di martedì 13 giugno 2023)al 27il processo davanti al Tribunale federale nazionale della Figc nei confronti di Andrea, ex presidente della Juventus, sul caso della ‘’. L’si sarebbe dovuta svolgere questo giovedì ma è stata rimandata per improrogabili impegni di lavoro dello stesso che, è l’unico a non accettare il patteggiamento tra i dirigenti bianconeri, quando anche il club ha patteggiato una sanzione di oltre 700mila euro chiudendo ogni pendenza davanti alla giustizia sportiva italiana. SportFace.

... dopo la penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze, ha 'patteggiato' una sanzione pecuniaria da 780mila euro per chiudere il procedimento sportivo relativo alla '' e ha ...... dopo la penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze, ha 'patteggiato' una sanzione pecuniaria da 780mila euro per chiudere il procedimento sportivo relativo alla '' e ha ......sarà più alta per effetto del ricalcolo del taglio cuneo fiscale deciso con laFinanziaria ... Chi ci perde con la quattordicesima quest'estate nonostante l'aumento degliproprio a ...

Manovra stipendi, la Juventus patteggia una multa di 718mila euro. Resta il -10 in classifica Il Sole 24 ORE

Slitta al 27 giugno il processo davanti al Tribunale federale nazionale della Figc nei confronti di Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, sul caso della cosiddetta manovra stipendi. L'udienza ...Il presidente della Fiorentina ha risposto così alla domanda riferita alla decisione della società bianconera di patteggiare per la manovra stipendi ...