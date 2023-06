Mangia ostriche e muore per un’infezione da ‘batterio mangia-carne’ L’avviso a chi ha comprato molluschi nello stesso posto | “Buttateli”

(Di martedì 13 giugno 2023) Hato delleed è morto per infezione da vibrio vulnificus. Siamo in Missouri e l’uomo, 54 anni, è morto al St. Clare Hospital giovedì 15 giugno. Il dipartimento della salute della contea di St.Louis ha diramato un comunicato per informare sul decesso dell’uomo a causa del, ovvero del vibrio vulnificus e ha raccomandato a tutti coloro che hannoal The Fruit Stand & Seafood a Manchester di buttarle. “Non ci sono prove che il locale abbia contaminato lein qualche modo, è probabile che fossero già contaminate”. “Il vibrio vulnificus è un batterio che normalmente vive nell’acqua di mare calda e fa parte di un gruppo di vibrioni detti ‘alofili’ perché ...

