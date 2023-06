Mancano droni e munizioni | difficoltà al confine | Putin prepara la resa?

Leggi su iltempo

(Di martedì 13 giugno 2023) Qualcosa sta cambiando in Russia. Vladimirha incontrato i corrispondenti di guerra russi e ai blogger militari ha precisato che per ora non c'è la volontà di dare il via a una nuova mobilitazione generale, spiegando che non c'è in questo momento l'esigenza «di dichiarare la legge marziale come in Ucraina». Ma poi non ha nascosto le problematiche nella guerra con l'Ucraina, una nuova dichiarazione d'allarme dopo quella già pronunciata ieri. «La qualità delle armi russe sta migliorando, ma l'esercito di Mosca manca diad alta precisione» l'ammissione del presidente russo, che ha anche confermato che la Russia ha aumentato la sua produzione di armi fondamentali di 2,7 volte nell'ultimo anno. Il leader del Cremlino ha messo sotto accusa l'Occidente, criticato per la scelta di pompare armi all'Ucraina. In ogni caso, ...