(Di martedì 13 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – Come faril? Come valorizzare la managerialità e le competenze? Quali le azioni per sostenere lo sviluppo dele dei servizi? Quali leve fiscali per favorire la crescita economica e lo sviluppo d’impresa? Questi alcuni dei temi su cui oggi presso gli spazi dell’Auditorium della Conciliazione di Roma, oltre 1600 tra manager e dirigenti hanno discusso con i rappresentanti del Governo e delle Istituzioni in occasione della 100° Assemblea nazionale di. La giornata dal titolo “I Manager per l’Italia – il nostro impegno e l’agire della politica”. Nella relazione d’apertura il presidente di, Mario Mantovani, non ha mancato di ricordare la scomparsa del Silvio Berlusconi imprenditore illuminato e precursore della cultura manageriale in ...

I manager, benchè ancora troppo pochi in un'economia a trazione familiare e nel, che pesa ... La 100assemblea diha rappresentato un appuntamento importante per il management e ...... sostenere lo sviluppo dele dei servizi: sono alcuni dei temi su cui oltre 1.600 tra manager e dirigenti si sono confrontati in occasione della 100assemblea nazionale di, che ...In occasione della centesima assemblea nazionale di, 1.600 tra manager e dirigenti italiani si sono confrontati su varie tematiche, tra ...le azioni per sostenere lo sviluppo del...

Manageritalia, terziario e sinergia industria per far crescere il Paese Il NordEst Quotidiano

sostenere lo sviluppo del terziario e dei servizi: sono alcuni dei temi su cui oltre 1.600 tra manager e dirigenti si sono confrontati in occasione della 100^ assemblea nazionale di Manageritalia, che ...ROMA - Come far crescere il Paese Come valorizzare la managerialità e le competenze Quali le azioni per sostenere lo sviluppo del terziario e dei servizi Quali leve fiscali per favorire la crescita ...