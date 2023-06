Mamardashvili nome nuovo per la porta! Ma Onana via solo in un caso – CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 13 giugno 2023)per l’Inter oggi è incedibile, ma qualora dovessero arrivare offerte ritenute “folli”, la dirigenza dovrà in qualche modo sostituirlo. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, ilper la porta è quello di Giorgiodel Valencia. INDIZIATO – La grande stagione disputata per la prima volta da protagonista con l’Inter da Andréha attirato l’attenzione di tanti club europei, su tutti il Chelsea. Il club non ha intenzione di cederlo per una cifra inferiore ai 50 milioni. Davanti a offerte di quella portata, quindi, la cessione sarà scontata. Il profilo numero uno seguito dall’Inter è Guglielmo Vicario dell’Empoli. Ma si è aggiunto anche quello di, portiere georgiano che si è messo in luce quest’anno con il Valencia. ...