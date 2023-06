“M’ama non m’ama” | il mood esplosivo di Baby K per l’estate 2023

Leggi su lopinionista

(Di martedì 13 giugno 2023) Il singolo sarà in radio e digitale da venerdì 16 giugno tra le radici hip hop e una continua evoluzione, disponibile in pre-save e pre-addpuò finalmente iniziare!K annuncia oggi l’uscita del suo nuovo e atteso singolo, “non” (Columbia Records/Sony Music Italy), in arrivo venerdì 16 giugno e già disponibile in pre-save e pre-add al link https://columbia.lnk.to/mamanonmama. Una continua evoluzione, quella che la regina della bella stagione porta con sé con il suo nuovo singolo: un nuovo look passionale anticipa ildi “non”, brano – prodotto da Davide Simonetta e scelto per la nuova campagna Fonzies – pronto a farci ballare e a ...