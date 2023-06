Maltempo | E - R | allerta arancione per criticità idrogeologica

gialla, invece, per temporali, sull'intera Emilia - Romagna. Per domani, infatti, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali localmente di forte intensità, più probabili ...La Protezione Civile regionale ha diffuso anche per oggi, dalle 14 alle 21, l'meteo di colore giallo per temporali, su tutta la Campania. Saranno possibili precipitazioni improvvise e intense con rapidità di evoluzione. A scala locale, cioè in alcuni punti del ...La Protezione Civile Regionale ha diramato un altro avviso dimeteo di colore giallo valido dalle 14 alle 21 di oggi, martedì 13 giugno , su tutta la Campania. Campania,meteo oggi 13 giugno Saranno possibili precipitazioni improvvise e intense con rapidità di evoluzione . A scala locale, cioè in alcuni punti del territorio, i temporali potrebbero avere una ...

Maltempo, allerta meteo gialla domani 13 giugno per temporali: le regioni a rischio Fanpage.it

NewTuscia – VITERBO – Maltempo, fenomeni temporaleschi fino alle prime ore ... Invito i cittadini a usare cautela per l’allerta meteo. Massima cautela ed attenzione quindi, e mettersi in auto solo se ...Se non si accettano questi cookie, riceverai una pubblicità meno mirata. La Protezione Civile regionale ha emanato un’allerta meteo di colore Giallo per temporali valida dalle 14 alle 21 di oggi, ...