“Maldini e Baresi ti aspettano” | nel 1997 tifoso Milan uscì dal coma dopo aver ascoltato audio Berlusconi

Nell'appello, Berlusconi pronunciava il nome del ragazzo tre volte e gli prometteva un incontro con la sua squadra del cuore e in particolare 'con 'Franco (; ndr), con'. 'Noi - diceva - ...Giorgio Furlani, passando per il vicepresidente onorario Franco, Paoloe Arrigo Sacchi. Annunciati anche Urbano Cairo (presidente del Torino), Aurelio De Laurentiis (presidente del ...E taluni non giocavano nemmeno, perché con una rosa enorme di giocatori e una concorrenza nella quale ti trovavi Gullit, Van Basten,, Rijkard, Ancelotti e, qualcuno doveva stare in ...

Morte Berlusconi, Maldini e Baresi: "Ci ha fatto vivere un sogno" Today.it

Nell'appello, Berlusconi pronunciava il nome del ragazzo tre volte e gli prometteva un incontro con la sua squadra del cuore e in particolare «con "Franco" (Baresi; ndr), con Maldini». «Noi - diceva - ...La cerimonia, officiata dall'arcivescovo di Milano Delpini, vedrà la presenza dei massimi dirigenti italiani e non solo ...