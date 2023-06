Malattie rare | Nemo Napoli | al via ‘Anima libera’ percorso pazienti in barca a vela

Leggi su italiasera

(Di martedì 13 giugno 2023) (Adnkronos) – Riparte oggi ala seconda edizione di, ilinche affianca la presa in carico psicologica e riabilitativa delle persone con Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), Atrofia muscolare spinale (Sma) e distrofie muscolari, a una modalità esperienziale che ha come protagonista la cura di sé e del proprio desiderio di libertà, facendosi trasportare dalle onde del mare e del vento, in piena sicurezza. Novità dell’edizione 2023 è l’apertura dell’esperienza anche ai bambini con Sma e distrofie muscolari. Promosso dal Centro clinico, il progetto è attivato insieme all’Azienda ospedaliera dei Colli – Ospedale Monaldi, doveè presente dal 2020 in collaborazione con il Club ...