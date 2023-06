Malagò | «Sulla Juventus è evidente che la giustizia sportiva ha funzionato»

(Di martedì 13 giugno 2023) Il presidente del Coni, Giovanni, ha parlato della vicenda giudiziaria che ha coinvolto laal termine della riunione della Giunta: «Ogni situazione deve andare alla prossima stagione. In Giunta diverse persone hanno fatto una riflessionevicenda. Per come si è conclusa èche la, in questo caso, haa fronte di una collaborazione con laordinaria».ha poi continuato in merito alla riforma della: «Noi stiamo predisponendo un documento su cui cercheremo di accelerare il più possibile. Alcuni tempi tecnici servono ai ricorrenti perché va tutelato il diritto alla difesa e, dall’altra, ...

In Giunta diverse persone hanno fatto una riflessionevicenda Juventus; per come si è ... Sono queste le parole di Giovanni, presidente del Coni, in conferenza stampa dopo la riunione della ......una riflessionevicenda Juventus. Per come si è conclusa è evidente che la giustizia sportiva, in questo caso, ha funzionato a fronte di una collaborazione con la giustizia ordinaria ".: ...In Giunta diverse persone hanno fatto una riflessionevicenda Juventus; per come si è ... Sono queste le parole di Giovanni, presidente del Coni, in conferenza stampa dopo la riunione della ...