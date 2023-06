Malagò | “Caso Juventus dimostra che giustizia sportiva funziona”

(Di martedì 13 giugno 2023) Il presidente del Coni: "È stata importante la cooperazione con laordinaria" “Il, su cui molte persone hanno avuto modo di riflettere,che lahato, vista la conclusione”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni, in conferenza stampa stamattina al termine della giunta. La, dopo la penalizzazione di 10 punti per ilplusvalenze, ha ‘patteggiato’ una sanzione pecuniaria da 780mila euro per chiudere il procedimento sportivo relativo alla ‘manovra stipendi’ e ha rinunciato ad ogni ricorso. “È stata importante la cooperazione con laordinaria. Stiamo disponendo un documento in cui cercheremo di accelerare il più ...

Il presidente del Coni Giovanniè tornato a parlare delJuventus con un giudizio che susciterà non poche polemicheIl Coni si prepara ad affrontare il tema della riforma della giustizia sportiva ma intanto fa i conti con ...A margine della Giunta del Coni, il presidente Giovanniha parlato della riforma della giustizia sportiva che è in programma e ha citato ildella Juventus. 'In Giunta diverse persone hanno fatto una riflessione sulla vicenda Juventus: per come ...2 Parlando a margine della Giunta del Coni, il presidente Giovanniha parlato della riforma della giustizia sportiva che è in programma e ha citato ildella Juventus che, con il patteggiamento finale, a suo dire, ha portato la giustizia a funzionare alla ...