“Mai sola” è il nuovo singolo delle Out Offline | dal 16 giugno in radio

(Di martedì 13 giugno 2023) Da venerdì 162023 sarà disponibile in rotazionefonica “MAI”, ilOUT, disponibile sulle piattaforme digitali dal 15. “Mai” è un brano che descrive il ritratto della donna intraprendente, forte, sicura di sé ed affascinante agli occhi degli altri ma al contempo fragile nella propria interiorità. Una donna che si lascia trasportare dal vento di passioni che, come un’onda, pervade la sua essenza e riesce ad assecondare il proprio flusso vitale nonostante il rumore dei propri pensieri e della società non la lascino mai. “Mille occhi puntati addosso come fari, lo sguardo è il riflesso dei suoi pensieri”, con questa frase le Out...

Silvio è l'italiano che non haiabbandonato l'Italia, che ha pagato con le sue aziende più ... finite con un'unica ebarbarica condanna a cui aveva fatto ricorso. Quest'anno ha peraltro ...Berlusconi era un uomo profondamente generoso e non si ètirato indietro nemmeno nei momenti ... 36 procedimenti, unacondanna rispettata ma molto discussa che lo espulse dal Senato con un voto ...6' di lettura 12/06/2023 - Seppur senzaincontrarsi fisicamente (la sua unica volta nel Maceratese risale al 1995 per un comizio ... "ho il sogno di vincere con una Forza Italia da, senza ...

La showgirl racconta i suoi incontro il’ex premier. “Arrivava a sorpresa in studio, aveva sempre la battuta pronta” ..."Mi sento un patriarca": Silvio Berlusconi l'aveva confessato ad Alfonso Signorini in una intervista pubblicata su Chi per i suoi ottant'anni. All'epoca aveva cinque figli avuti da due mogli e dieci n ...