Madonna della Pace | il simulacro riposto nella cappella a lei dedicata | terminano i festeggiamenti

... capoluogo parco Lungo Sillaro BO CASTENASO Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti... Ca' Nova Galeazzi e MolinoValle BO SAN LAZZARO DI SAVENA Limitatamente alla frazione di ...Diversi sono i monumenti e i punti di interesse da visitare, tra cui le chiese di San Giuseppe edel Carmine, in cui sono presenti rispettivamente un organo tardo barocco del 1683 e uno ......la coincidenzamorte di Silvio Berlusconi ha monopolizzato i palinsesti e di ricordi di Nuti in tv al momento non si sa nulla. Solo Rai Movie ha previsto per il pomeriggio del 13 giugno...

Emozione a Terminillo per il tradizionale pellegrinaggio alla ... ConfineLive

Sul n.27 di Esquire Italia, abbiamo intervistato l'ex calciatore più famoso d’Italia, forse del mondo, a casa sua.A pochissime settimane dall’inizio del nuovo tour mondiale, Madonna si prepara a un coup de tête inedito. Alla soglia dei 65 anni (che compirà il prossimo agosto) lascia l’hair look da sirena per un ...