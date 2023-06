Ma la sinistra non si illuda | non è finito qui

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 13 giugno 2023) Le bandiere a mezz’asta e i funerali di Stato dicono che la morte di Silvio Berlusconi è un lutto nazionale ma la concordia nazionale è altra cosa. Non illudiamoci che i non pochi Caino che in ogni campo l’hanno perseguitato in vita si pentano o lo risparmino in morte, ne va della loro sopravvivenza