Lutto per Prodi | morta la moglie Flavia Franzoni

E' morta Flavia Franzoni, la moglie 76enne dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. "Con enorme dolore, il presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua ...Rosy Bindi torna sulle polemiche scaturite dalla decisione del governo di indire una giornata dinazionalela morte di Silvio Berlusconi. "I funerali di Stato sono previsti ed e' giusto che ci siano ma ilnazionaleuna persona divisiva com'e' stato Berlusconi secondo me non e' ...E' la prima volta che accadeun ex presidente del Consiglio, la giornata dinazionale negli ultimi trent'anni è stata concessa solo a Giovanni Leone e Carlo Azeglio Ciampi, perchè entrambi ...

La politica si ferma per Berlusconi, stop senza precedenti per lutto: alla Camera e al Senato per 7 giorni ni… la Repubblica

In poche ore da politici di ogni calibro piovono proposte di tipo e dimensione crescente. C’è chi vuole una via in ogni città, o chi vuole dedicargli le riforme ..."Perverso esempio delle nuove generazioni, e per questo adulato da preti e suore, che pure fanno la comunione ogni giorno" ...