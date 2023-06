Lutto nazionale per Berlusconi | l’ex premier divide ancora l’Italia

(Di martedì 13 giugno 2023) Lo strappo del rettore dell’Università per stranieri di Siena:?niente bandiere a mezz’asta per. Bindi lo appoggia, Fdi invoca intervento del prefetto

Rosy Bindi torna sulle polemiche scaturite dalla decisione del governo di indire una giornata diper la morte di Silvio Berlusconi. "I funerali di Stato sono previsti ed e' giusto che ci siano ma ilper una persona divisiva com'e' stato Berlusconi secondo me non e' ...Milano si prepara a dare l'ultimo saluto ad uno dei suoi cittadini più illustri. Domani alle 15 nel Duomo , come ha disposto il governo e una giornata di. Il che significa che ogni autorità dello Stato dovrà astenersi dal partecipare a cerimonie pubbliche, bandiere a mezz'asta negli uffici. E' la prima volta che accade per un ex ...La politica italiana si spacca sulla decisione del governo di indire ilin occasione dei funerali di Silvio Berlusconi , il presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia morto ...

In poche ore da politici di ogni calibro piovono proposte di tipo e dimensione crescente. C'è chi vuole una via in ogni città, o chi vuole dedicargli le riforme ...