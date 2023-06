Lutto nazionale per Berlusconi | l’ex premier divide ancora l’Italia

(Di martedì 13 giugno 2023) Lo strappo del rettore dell’Università per stranieri di Siena:?niente bandiere a mezz’asta per. Bindi lo appoggia, Fdi invoca intervento del prefetto

Meloni: 'Con la nascita di Forza Italia ha salvato il Paese dai comunisti' Giorgia Meloni omaggia Silvio Berlusconi e si scaglia contro le polemiche per ilin suo onore, definendo il suo alleato di governo 'un protagonista assoluto della storia '. L'intervento della premier al Corriere della Sera è pieno di messaggi alla controparte ...L'idea è che Silvio Berlusconi non sia abbastanza un uomo di Stato da meritare i funerali di Stato e il. Silvio Berlusconi, l'uomo che ha seduto per più giorni a palazzo Chigi nella ...Ha detto la Bindi ad Un giorno da pecora: "Ilper una persona divisiva com'è stato Berlusconi secondo me non è una scelta opportuna". Polemiche che evidentemente non si fermano ...

Lutto nazionale per Berlusconi, è polemica Agenzia ANSA

“Abbiamo perso prima di tutto un poeta. E poeti non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono tre o quattro soltanto ...Oggi pomeriggio in Duomo a Milano i funerali di Stato per Silvio Berlusconi, morto due giorni fa all'età di 86 anni. Giornata di lutto nazionale e stop per una settimana ai lavori del Parlamento.