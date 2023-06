Lupin | Trappola mortale | la recensione | un' avventura scatenata per l' iconico ladro

(Di martedì 13 giugno 2023) Ladi, film dove il leggendario personaggio e la sua banda sono sulle tracce di un inestimabile tesoro, salvo imbattersi in una ribellione contro un crudele tiranno. Stasera su Mediaset Italia 2. Pim, pum, pam e siamo subito nel vivo dell'azione: non poteva essere altrimenti dato che ci troviamo davanti ad una delle ennesime avventure delpiù famoso dell'animazione giapponese, che ha vissuto e continua a vivere innumerevoli vite sia in forma seriale che in svariati lungometraggi pensati ad hoc. Sin da subitopalesa la sua cifra stilistica, con una rocambolesca fuga a bordo di una jeep nel quale il Nostro scorrazza alcuni prigionieri appena liberati da un sadico direttore del carcere, ...

Sin da subito Lupin III: Trappola mortale palesa la sua cifra stilistica, con una rocambolesca fuga a bordo di una jeep nel quale il Nostro scorrazza alcuni prigionieri appena liberati da un sadico ...

Lupin III: Trappola mortale, la recensione del film Movieplayer

La recensione di Lupin: Trappola mortale, film dove il leggendario personaggio e la sua banda sono sulle tracce di un inestimabile tesoro, salvo imbattersi in una ribellione contro un crudele tiranno.