(Di martedì 13 giugno 2023) Il Napoli si trova a gestire una nuova mini rivoluzione in questa finestra di mercato estiva. La società partenopea sarà molto attiva sia nel mercato in entrata che in uscita. E’ certo l’addio di mister Luciano Spalletti mentre Cristiano Giuntoli prepara le valigie direzione Torino. La rosa si spera invece venga modificata il meno possibile, L'articolo

Accanto aposiziona Walukiewicz, mentre a sinistrapreferito Cacace a Parisi. Il primo pericolo per Vicarioda Louis Alberto che lo sorprende con un tiro a sorpresa. La Lazio fa ...Trova poche contromisure,puntato in continuazione. E in avanti quasi nullo. Walukiewicz 5,5: ...5,5: troppo lento stasera per il gioco della Lazio. Lo è sia in fase di possesso che di ......area che chiama al gran riflesso Provedel ma sul proseguo dell'azione l'attaccante toscano... Vicario 8 (dall'84' Ujkani s.v.); Stojanovic 6, Walukiewicz 6,5,5,5, Cacace 6; Grassi 5,5 (...

Luperto viene riscattato dall'Empoli DailyNews 24

I capitolini vincono contro l'Empoli e conquistano il secondo posto in classifica dietro al Napoli, campione d'Italia ...Torino - Inter 0-1 Marcatore: 37' Brozovic Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5; Schuurs 6, Buongiorno 5.5, Rodriguez 6 (12' st Karamoh 6); Singo 6 (36' st ...