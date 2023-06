L' uomo che non si accorge di essere in campo | vita e opere dell' inspiegabile JR

È stato unha dato tanto, tantissimo.ha creato tantissimo. E ha sempre considerato la nostra azienda come una sua amatissima creatura . Il mio papà, il nostro fondatore, vi ha sempre ...... perché per noi la coscienza, nella ricerca autentica della verità, è il sacrario del cuore dell', la parte più intima, dove comunque parla Dio . Lo Spirito Santo è quella voce interioreci ...... Sterpin; Fulvio Colavero, l'ha dato l'allarme sui social della scomparsa; Piergiorgio Visintin, figlio di Sebastiano). Il giudice inoltre ordina di effettuare esami comparativi tra l'...

Silvio Berlusconi, un uomo che ha lasciato un'orma profonda ilmattino.it

Guardi i dati auditel e ti accorgi che l’addio TV a Silvio Berlusconi, «l’uomo delle televisioni», lunedì sera, non ha funzionato come ci si aspettava. Il lungo omaggio della sua Mediaset, trasmesso ..."Ricordo quando mi disse che voleva buttarsi in politica, era il 1993 – racconta ancora Guido Bruschini – gli dissi di non farlo perchè lo avrebbero distrutto ma lui non voleva rassegnarsi a questo ...