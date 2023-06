(Di martedì 13 giugno 2023) Dodi, attaccante dell’Hertha Berlino, piace molto all’. In attesa che l’eventuale trattativa di mercato si sviluppi, analizziamo i numeri del belga per valutare il suo impatto nelnerazzurro.– Il reparto offensivo dell’sarà quello che risulterà più stravolto, probabilmente, dopo l’estate 2023. Ad oggi l’unico punto fisso è Lautaro Martinez, capocannoniere nerazzurro con 28 reti nella stagione appena conclusa. I nerazzurri vorrebbero poi confermare Romelu Lukaku al suo fianco, ma prima bisognerà convincere il Chelsea. Per il resto, Edin Dzeko e Joaquin Correa sono distanti dai piani dell’2023/24. E tra i nomi dei possibili sostituti uno dei più caldi è quello di Dodi, in forza all’Hertha Berlino ...

Chi è Yann Bisseck Rispetto ai profili approfonditi nelle scorse settimane unnuovo ha ... E Marotta ringrazia i tifosi Lukaku, Dzeko, Scamacca,: tutte le trattative per l'attacco dell'...E a proposito di attaccanti: è tornato di moda ildi, una sorta di coltellino svizzero (anche se è belga) per l'attacco. Sponda City, dopo lo smacco Bellingham subito dal Real Madrid, ...Milan e Inter pronte a sfidarsi nuovamente sul calciomercato, occhio alin attacco che piace sia a Pioli che InzaghiUna stagione particolare, quella che va a ... Dodi© LaPresse - ...

Lukebakio nome nuovo per l’attacco Inter: è il profilo giusto Inter-News.it

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...