Lukashenko | “Se aggrediti useremmo il nucleare”!

La Bielorussia non avrebbe 'alcun dubbio' nell'usare armi nucleari se dovesse essere aggredita. Lo ha detto il presidente Alexander Lukashenko, sottolineando che è stato lui stesso a insistere con l'omologo russo Vladimir Putin affinché schierasse armi nucleari tattiche in Bielorussia. L'arrivo di questi armamenti è previsto per il mese di luglio.

Tavola imbandita di frutta, fiori e calici di vino. È in questa scenografia che il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il bielorusso Alexander Lukashenko a Sochi. Un vertice utile a metter a ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 475. I raid russi su Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, provocano almeno sei morti. "I terroristi non saranno mai perdonati e saranno ritenuti responsabili di ...