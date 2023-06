La Bielorussia non avrebbe "alcun dubbio" nell'usare armi nucleari se dovesse essere aggredita. Lo ha detto il presidente Alexander, sottolineando che è stato lui ad insistere con il presidente russo Vladimir Putin perché schierasse armi nucleari tattiche in Bielorussia. L'arrivo di queste armi è previsto per il mese ...13 giu 11:28: "Seuseremo le armi nucleari" La Bielorussia non avrebbe 'alcun dubbio' nell'usare armi nucleari se dovesse essere aggredita. Lo ha detto il presidente Alexander, ...La Bielorussia non avrebbe "alcun dubbio" nell'usare armi nucleari se dovesse essere aggredita. Lo ha detto il presidente Alexander, sottolineando che è stato lui ad insistere con il presidente russo Vladimir Putin perché schierasse armi nucleari tattiche in Bielorussia. L'arrivo di queste armi è previsto per il mese ...

Lukashenko, 'se aggrediti useremmo armi nucleari' Agenzia ANSA

(ANSA) - MOSCA, 13 GIU - La Bielorussia non avrebbe "alcun dubbio" nell'usare armi nucleari se dovesse essere aggredita. Lo ha detto il presidente Alexander Lukashenko, sottolineando che è stato lui a ...