Lukaku vola in Arabia | lunedì l’incontro | le cifre di capogiro

(Di martedì 13 giugno 2023) Romeluè stato protagonista sfortunato della finale di Champions League tra Manchester City e Inter. L’attaccante belga non è riuscito a pareggiare i conti con un colpo di testa a botta sicura e ha negato anche il tap-in vincente a Dimarco. La stagione dell’ex United è stata ben al di sotto delle aspettative e sono in corso valutazioni sul futuro. L’Inter non ha preso ancora una decisione definitiva e la valutazione economica inizia a spaventare il club nerazzurro. Dzeko è tentato da un’altra esperienza e la volontà di Inzaghi è quella di affidarsi ad una certezza.si è dimostrato troppo altalenante e l’addio è un’ipotesi da prendere in seria considerazione. Foto di Claudio Giovannini / AnsaSuper offerta perAnche lo stessopotrebbe decidere di sposare un altro progetto. E’ infatti arrivata ...

...sua corte da tempo e i due club hanno già un appuntamento segnato in agenda per discutere di... Inzaghisulle fasce, Carlos Augusto darebbe nuovo sprint al motore. Leggi anche L'Inter ...Calciomercato Inter, 5 i nomi sul tavolo con il ChelseaAl di là di Onana e, infatti, l'Inter ... L'Intera Londra: si può infiammare il mercato.All'88 è clamorosa la palla gol per l'Inter: Brozovic crossa, Gosensin cielo per fare la sponda suche schiaccia il pallone a due metri da Ederson che non sa nemmeno lui come è riuscito ...

Calciomercato - Anche Lukaku vola in Arabia Biennale da 25 milioni di euro netti a stagione Eurosport IT

Due giorni dopo la finale di Istanbul Romelu Lukaku, svela 'Goal.com', è volato in Arabia Saudita per valutare l'offerta dell'Al-Hilal, società araba che ha messo sul piatto un contratto biennale da ...MANOVRE NERAZZURRE Nel frattempo l'agente di Edin Dzeko è volato a Istanbul per ascoltare l'offerta del Fenerbahce Vedi anche inter Inter-Chelsea, lavori in corso per Lukaku… Leggi ...