Lukaku | priorità restare a Milano! Inter e Chelsea presto a colloquio

(Di martedì 13 giugno 2023) Romeluvuoleall’. Secondo quanto riferito dal giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano ladel belga è quella dia Milano:colloqui frae club nerazzurro PRIORITA’ – In casatiene banco la questione relativa a Romelu. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ladel belga è quella dia Milano. La dirigenza ha programma un viaggio in Inghilterra per incontrare il: il club nerazzurro vorrà capire se ci saranno le possibilità di riportare a Milano il belga, anche con cifre diverse rispetto a quelle pattuite lo scorso anno per il prestito annuale. Sul tavolo, ...

Si parlerà di budget, di giocatori da confermare (su tutti; oggetto dell'imminente incontro ... La dirigenza non lo considerava una, ma adesso la situazione potrebbe cambiare anche ...Piero Ausilio: un incontro necessario per pianificare le strategie e individuare ledella ...sua corte da tempo e i due club hanno già un appuntamento segnato in agenda per discutere di...Una permanenza a San Siro da soli No la nostraè un nuovo stadio, con o senza il Milan'. ... Superò può almeno confermare un aneddoto. A settembre Romelu le avrebbe predetto: '...