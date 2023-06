L’Ucraina fra casi di colera | armi all’uranio impoverito e l’incubo nucleare

Leggi su velvetmag

(Di martedì 13 giugno 2023) La guerra in Ucraina si caratterizza per una sempre maggiore crudeltà da ambo le parti. Il Wall Street Journal ha scritto che “gli Stati Uniti invieranno a Kiev.” I raid russi su Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, hanno provocato almeno 6 vittime. “I terroristi non saranno mai perdonati e saranno ritenuti responsabili di ogni missile che lanciano” è stato il commento del presidente ucraino. Sul fronte filorusso sui registra la presa diposizione del presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, il quale non ha “alcun dubbio” nell’usarenucleari in caso di aggressione da parte ucraina. Lukashenko ha sottolineato di essere stato lui stesso a insistere con Putin affinché schierassenucleari tattiche in Bielorussia. L’arrivo di questi armamenti è previsto agli ...