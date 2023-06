(Di martedì 13 giugno 2023) Sono tanti gli aneddotti che si celano dietro a una vita ricca com'è stata quella di Silvio, scomparso all'età di 86 anni. Una vita vissuta nel mondo della politica, così come in quello ...

Commenta per primo Intervistato dal TG5 in occasione della scomparsa dell'ex Premier Silvio Berlusconi , il presidente della Lazio Claudioha rivelato un: ' Ho preso la Lazio perché me lo chiese lui da Presidente del Consiglio per motivi di ordine pubblico . Poi lo dichiarò. Ricevetti una telefonata un venerdì in cui mi ...A svelare undi qualche tempo fa è proprio il presidente della Lazio Claudiointervenuto al ...... per evitare di perderlo a zero a giugno prossimo Claudiodovrà abbassare - e non di poco - ... ILSULLA PROMESSA - Occhio anche la pista estera: la Premier League è da sempre attenta ...

Lotito e il retroscena su Berlusconi: "Mi chiese lui di prendere la Lazio" Corriere dello Sport

Intervistato dal TG5 in occasione della scomparsa dell'ex Premier Silvio Berlusconi, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha rivelato un retroscena: “Ho preso la Lazio perché me lo chiese lui da ...Il presidente del club biancoceleste ricorda: "Me lo chiese lui da Presidente del Consiglio per motivi di ordine pubblico".