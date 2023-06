(Di martedì 13 giugno 2023) L'Alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite (Ohchr) ha espresso "profonda preoccupazione per ied il clima politico in, dove almeno 16 persone sono state uccise e ...

L'Alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite (Ohchr) ha espresso "profonda preoccupazione per i disordini ed il clima politico in Senegal, dove almeno 16 persone sono state uccise e ...... una guerra senza esclusione di colpi, che ha condizionatole dinamiche politiche ... mentre presiedeva come presidente del Consiglio a Napoli il verticesulla criminalità ...... Il discorso integrale di Berlusconi all'Il discorso di Berlusconi a Onna Pubblichiamo il testo ... Ne siamoorgogliosi. Sono 40.000 i militari italiani destinati esclusivamente alle ...

L'Onu è 'profondamente allarmato per i disordini in Senegal' Agenzia ANSA

L'Alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite (Ohchr) ha espresso "profonda preoccupazione per i disordini ed il clima politico in Senegal, dove almeno 16 persone sono state uccise e pi ...La bozza Onu contesta il fatto che sia tecnologicamente e finanziariamente ... una conferenza di Bici Clima in cui vengono presentati i risultati di una mappatura profonda della ciclabilità dei comuni ...