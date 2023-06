L’omaggio di Santoro | “Triste anch’io” L’ultima chiacchierata | mi ha chiamato prima del ricovero fatale

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 13 giugno 2023) Ospite di Otto e mezzo su La7, anche Micheleha reso omaggio, a suo modo, a Silvio Berlusconi confessando che “lazza non è solo del popolo berlusconiano, la sento anche io, che pure l’ho sempre contrastato”. E svela: “Mi hadell’ultimo, che è stato. Ha cominciato a parlare al telefono, ho tenuto questa chiamata di 40 minuti per me. Ha parlato prevalentemente della guerra, dell’orrore della guerra e dei danni che la guerra stava facendo all’Europa”. Sentendo parlare, il pensiero va inevitabilmente al duello televisivo che, nel 2013, andò in scena nella trasmissione Servizio Pubblico condotta proprio da lui: Berlusconi e Marco Travaglio uno contro l’altro, con il celeberrimo gesto con cui il leader di Forza Italia ...