L' omaggio di Roberta Metsola durante la commemorazione | Berlusconi | le parole di De Meo

... fondatore e guida del Centrodestra in Italia, per generazioni protagonista della politica, in momenti determinanti della storia europea e dell'Italia", le parole della PresidenteMetsola ...I messaggi di cordoglio e l'dei leader del mondo e della politica italiana arrivano senza soluzione di continuità. La presidente del Parlamento europeoMetsola lo ricorda come un '...La presidenteMetsola è stata la prima a firmare il registro per le ...

Berlusconi, De Meo: "L'omaggio di Roberta Metsola durante la commemorazione" Liberoquotidiano.it

Ad Arcore familiari e amici danno l'ultimo saluto a Silvio Berlusconi, il quattro volte premier, fondatore di Fininvest e Mediaset, ex presidente del Milan e ideatore di Forza Italia morto ieri a 86 a ...(LaPresse) "Silvio Berlusconi è stato un combattente che ha fondato e guidato il centrodestra in Italia, padre, imprenditore, ...