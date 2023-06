Lollo morì di tumore a soli 5 anni | finiscono a processo i dirigenti dell’ex Ilva

(Di martedì 13 giugno 2023)a Taranto, nel 2014, a, per colpa di unal cervello. Oggi per questa morte, sei persone,ed ex, saranno processati a partire dal prossimo 2 ottobre. A deciderlo la Corte d’appello di Lecce, che accoglie il ricorso presentato dal sostituto procuratore Mariano Buccoliero e dai familiari del bimbo contro la sentenza di non luogo a procedere del gup Pompeo Carriere del 12 luglio 2022. La storia dell’di Taranto è nota così come nota è l’enorme crescita di tumori tra gli abitanti della zona. In questo caso per l’accusa isarebbero responsabili della «dispersione di polveri e sostanze nocive» con condotte che avrebbero contribuito ...

