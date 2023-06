Lo stile di Candace Bushnell | la vera Carrie Bradshaw

Leggi su vanityfair

(Di martedì 13 giugno 2023) I look del personaggio interpretato in tv da Sarah Jessica Parker restano iconici. Ma anche quelli dell'originale sex expert, l'autrice di Sex and the city, non sono da meno. Abbiamo attentamente analizzato il guardaroba di, e la vogliamo celebrare in 25 look. 25 come gli anni appena celebrati dall'uscita della prima stagione della serie tv che non smette di essere un cult