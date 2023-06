Lo sfruttamento minorile è una piaga silenziosa che affligge anche l’Italia

Leggi su dilei

(Di martedì 13 giugno 2023) I bambini sono il simbolo del futuro, della ricchezza e della prosperità. Sono gioia, sono speranza, sono luce che per nessuna ragione al mondo dovrebbe essere oscurata, mai. Eppure sono sotto attacco, lo sono i loro diritti, la spensieratezza e la libertà che gli appartiene. I nostri bambini sono le vittime innocenti di unachee il resto del mondo, quella dello. Il lavoro: un fenomeno di dimensioni globali Sono tanti e diversi i dati in nostro possesso, gli stessi che ci permettono di comprendere come losia un fenomeno di dimensioni globali. Eppure, nonostante le cifre drammatiche e spaventose, la sensazione comune è quella di non avere nessun ...