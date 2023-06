Lo sfruttamento delle risorse naturali dietro alle guerre e alle tensioni regionali

Leggi su panorama

(Di martedì 13 giugno 2023) Perché Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina? Per quale motivo si è infilato in un conflitto nel quale ha perso fino ad oggi più di 200.000 soldati? E per quale oscura motivazione si è attirato gli strali di tutta (a parte qualche eccezione) la comunità internazionale che ha disposto pesanti sanzioni economiche contro la Russia? Perché ha scelto di diventare una sorta di paria invece che restare un temuto attore a livello globale? Da più di un anno gli esperti si dividono sulle reali motivazioni che hanno scatenato l’invasione prima e la guerra poi in Ucraina. Forse le risposte si trovano sottoterra piuttosto che in superfice visto che quello dell'Ucraina, è uno dei più grandi patrimoni energetici e minerari del mondo dove moltesono rimaste sottosviluppate e inesplorate durante l'era sovietica e per gran parte dell'era post-sovietica. ...